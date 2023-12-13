Орбан заявил, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС

Евросоюз совершит "ужасную ошибку", если примет в свой состав Украину, считает венгерский премьер

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз совершит "ужасную ошибку", если примет в свой состав Украину, и Будапешт не допустит этого, заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку. И этого надо не допустить, даже если 26 членов хотят сделать это, а мы, единственные, выступаем против", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

"Этот путь закрыт, потому что Венгрия не согласна на это", - отметил премьер, добавив, что Будапешт добивается "снятия этого вопроса с повестки".

По его словам, позиция Венгрии заключается в том, что "если мы хотим оказать Украине поддержку, геополитический сигнал, то давайте это сделаем, но речь идет не о ее членстве". "Давайте оставим вопрос о ее членстве как он есть", - сказал Орбан.

Он также заявил, что не следует смешивать вопросы денег и принципа, говоря о возможности разблокировки фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.

Премьер Венгрии неоднократно выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, из-за проблем Киева с коррупцией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не станет поддаваться давлению стран Евросоюза, направленному на то, чтобы Будапешт поддержал начало таких переговоров.