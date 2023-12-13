ЕК разблокировала 10,2 млрд евро для Венгрии накануне саммита Евросоюза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила разблокировать часть невыплаченных Венгрии средств; Будапешт сможет теперь получить около 10,2 млрд евро. Об этом решении было объявлено 13 декабря вечером..

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством комиссия сочла, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять (...), что касается независимости судебной власти. Это означает, что часть финансирования по линии политики сплочения больше не будет блокироваться, и поэтому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 млрд евро", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

Еврокомиссия "будет внимательно и постоянно следить, в частности, посредством аудитов, активного взаимодействия с заинтересованными сторонами и комитетами по мониторингу, за применением мер, введенных Венгрией".

"Если в какой-то момент комиссия сочтет, что это (...) условие больше не выполняется, она может снова принять решение заблокировать финансирование", - предупреждают в ЕК.

Также в этот день ЕК решила, что "Венгрия не устранила нарушения принципов верховенства права, которые привели к принятию мер Советом (ЕС) в декабре 2022 года", говорится в еще одном коммюнике. Речь идет о мерах в сферах государственных закупок, прокурорских действий, конфликта интересов, борьбы с коррупцией и трастов, представляющих общественные интересы.

"Таким образом, комиссия не в состоянии предложить, чтобы меры против Венгрии были адаптированы или отменены. Это означает, что три программы по линии политики сплочения с бюджетом в 6,3 млрд евро остаются приостановленными и что Венгрия пока не имеет доступа к этим фондам", - сказано в коммюнике ЕК.

В декабре прошлого года Евросоюз решил заморозить выделение Венгрии около 30 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципов верховенства права и недостаточных мер борьбы против коррупции. До этого ЕК с десяток лет обвиняла Орбана в свертывании демократических институтов, в установление контроля над прессой и нарушении прав нацменьшинств в стране.

Еврокомиссия объявила о разблокировании для Венгрии части средств из фондов сплочения накануне Европейского совета 14-15 декабря, который будет обсуждать помощь Киеву и возможность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, против чего открыто и резко выступает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.