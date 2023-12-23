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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

$800 млн выделено на помощь Украине

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Президент США Джо Байден
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
В миреСенат США одобрил военный бюджет на 2024 финансовый годЧитать подробнее

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.

Документ предполагает выделение $886,3 млрд на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб. Это на $28 млрд больше, чем в прошлом году.

В бюджет заложена помощь Украине в размере $800 млн. При этом предусматривается ужесточение контроля над использованием выделяемых Киеву средств.

Закон вводит запрет на заключение по линии Пентагона контактов с энергетическим сектором РФ, предоставление Москве информации в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Минобороны и госдеп не подтвердят, что такая информация поступает от российской стороны.

Бюджет также предусматривает выделение $14,7 млрд на решение задач, связанных с политикой "сдерживания Китая", в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты поведения в Индо-Тихоокеанском регионе военных учений.

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета 13 декабря.

12 декабря президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским сообщил, что США направят $200 млн в качестве отдельной военной помощи Украине. В пакет войдут боеприпасы для средств противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование.

Белый дом Джо Байден США
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