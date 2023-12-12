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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на норвежский танкер

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Йемене мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку на норвежский танкер Strinda в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на заявление военного представителя хуситов Яхьи Сари.

Военно-морские силы Йемена провели военную операцию против норвежского судна Strinda, загруженного нефтью и направлявшегося в сторону Израиля, написал Сари в социальной сети X.

Он также отметил, что за последние дни хуситам "удалось предотвратить проход нескольких судов", и заявил, что они продолжат делать это в отношении всех судов, направляющихся в израильские порты, но не перевозящих продовольствие и медикаменты для сектора Газа.

Ранее во вторник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что "самоходный танкер Strinda был атакован, предположительно, противокорабельной крылатой ракетой (ASCM), запущенной с территории Йемена, контролируемой хуситами". После этого на судне начался пожар, однако экипаж не пострадал. Танкеру оказал помощь эсминец USS Mason.

В субботу йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

Йемен Израиль США
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