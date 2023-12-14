Президент РФ не считает большой ценностью для Москвы присутствие Молдавии в СНГ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Членство Молдавии в СНГ не представляет большой ценности для России, но Москва ни от кого не отказывается и готова к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Так он ответил на вопрос, касающийся возможного выхода Молдавии из СНГ.

По словам президента, Россия строит свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды.

"Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - сказал Путин.

"Если беднейшая страна Европы, которая получает от нас те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30 процентов дороже, чем раньше из Российской Федерации, - ну, пожалуйста. Если есть лишние деньги, пусть делают так", - добавил он.