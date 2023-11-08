РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РПНК) включено в санкционный список Великобритании, очередное обновление которого опубликовано в среду на сайте правительства страны.

РНПК - дочерняя компания Банка России, после ухода традиционных западных перестраховщиков весной 2022 года заместила их доли в договорах перестрахования и стала монополистом на российском рынке.

Также под блокирующими санкциями Великобритании с 8 ноября находится глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Вслед за США Великобритания ввела санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей.