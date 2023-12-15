Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Аббас заявил о недопустимости изоляции Газы от остальных палестинских территорий

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил о неприемлемости отделения сектора Газа от остальных палестинских территорий.

"Аббас подчеркнул, что сектор Газа - неотъемлемая часть Государства Палестина, и отметил, что его отделение или любые попытки изолировать неприемлемы", - цитирует Аббаса агентство WAFA.

Он также сказал отметил, что необходимо высвободить доходы от налоговых поступлений палестинцев, заблокированных Израилем, и направить их преимущественно жителям сектора. По его словам, мир в регионе можно достигнуть лишь путем реализации концепции двух государств для двух народов, и что необходимо обеспечить полноценное членство палестинцев в ООН.

Аббас также призвал США вмешаться с целью положить конец "насильственному перемещению людей и негласной аннексии палестинских земель поселенцами-экстремистами и израильскими военными на Западном берегу реки Иордан". Он заявил о недопустимости принудительного перемещения палестинцев на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме в секторе Газа. Глава ПНА попросил США "остановить агрессию" Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Он добавил, что нужно остановить операцию Израиля в анклаве и обеспечить полноценные поставки гумпомощи.

Агентству AP американский чиновник сообщил, что Салливан обсуждал с ПНА, Израилем, региональными партнерами США возможность размещения сил безопасности, связанных с ПНА, в секторе Газа для его стабильности. Это лишь одна из обсуждаемых идей.

Накануне Салливан встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом. 13 декабря он побывал в Эр-Рияде, где провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом по теме израильского-палестинского урегулирования, гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Хроника 07 октября – 15 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Махмуд Аббас ПНА Палестина США Израиль Джейк Салливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

На судне в Красном море начался пожар после атаки со стороны Йемена

Американские и японские военные самолеты провели учения над Японским морем

Что случилось этой ночью: пятница, 15 декабря

Гайана и Венесуэла не станут решать территориальный спор вокруг Эссекибо силой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });