Нетаньяху заявил, что не допустит передачу Аббасу контроля над сектором Газа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы власть над сектором Газа получил лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

"Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - сказал он, комментируя заявление Аббаса о том, что ПНА готова взять контроль над сектором Газа.

Нетаньяху также заявил, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС Яхьи Синвара. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".

В среду на севере Израиля звучали сирены воздушной тревоги, оповестившие жителей приграничных населенных пунктов об обстреле. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что "ответили на ракетный обстрел с территории Ливана". По данным представителя ЦАХАЛ, военные атаковали позиции движения "Хезболла" при помощи артиллерии и танков.

Военные Израиля также отчитались в среду об обнаружении крупного склада с оружием в секторе Газа. Там хранились снаряды, ракеты дальнего действия и установки для их пусков, беспилотники, взрывчатка. Также в ЦАХАЛ заявили, что за последние сутки военные нанесли порядка 250 ударов по позициям группировки ХАМАС в анклаве, в частности, прямые удары по инфраструктуре движения.

Кроме того, в среду сотрудники израильских разведслужб провели рейды на Западном берегу реки Иордан. В городе Дженин они обнаружили завод по производству взрывчатки. Они также задержали несколько человек по подозрению в терроризме и связях с ХАМАС. В ходе рейдов произошли столкновения израильских сил безопасности и палестинцев, в ходе которых как минимум двое палестинцев погибли и еще 11 получили ранения.

Израильские СМИ ранее в среду сообщили, что ВМС США сбили дрон в Красном море, запущенный из Йемена с территорий, которые контролируют хуситы. В оборонном ведомстве США журналистам отказались комментировать эту информацию. Саудовская Аравия в свою очередь призвала США к сдержанности.