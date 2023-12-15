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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специальный саммит ЕС будет обсуждаться финансирование Украины, состоится в конце января - начале февраля 2024 года, заявил на пресс-конференции председатель Евросовета Шарль Мишель.

"У специального саммита, который состоится в начале следующего года, пока нет точной даты. Это будет примерно в конце января - начале февраля. День пока не утвердили", - сказал он.

13 декабря лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Мишель тогда заявил, что лидеры в начале следующего года вернутся к пересмотру бюджета ЕС, который предусматривает выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро в течение ближайших лет.

Мишель отметил, что основным препятствием для одобрения новой версии бюджета стала позиция премьера Венгрии Виктора Орбана.

В декабре 2022 года Евросоюз решил заморозить выделение Венгрии около 30 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципов верховенства права и недостаточных мер борьбы против коррупции. Еврокомиссия объявила о разблокировании для Венгрии части средств из фондов сплочения накануне Европейского совета.

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