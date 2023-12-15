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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Венгрия требует разблокировки средств ЕС в обмен на согласование помощи для Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия настаивает, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта перед тем, как согласовать обновленный бюджет союза, содержащий пакет финансовой помощи для Киева, сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

"Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств", - заявил Орбан журналистам в Брюсселе. Он отметил, что Венгрия "готова к переговорам" по бюджетным вопросам.

13 декабря лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры вернутся к пересмотру бюджета ЕС, которые предусматривает выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро в течение ближайших лет, в начале следующего года.

Мишель отметил, что основным препятствием для одобрения новой версии бюджета стала позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В декабре 2022 года Евросоюз решил заморозить выделение Венгрии около 30 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципов верховенства права и недостаточных мер борьбы против коррупции. Еврокомиссия объявила о разблокировании для Венгрии части средств из фондов сплочения накануне Европейского совета.

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