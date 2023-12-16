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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В МИД РФ отметили нарастающее в ЕС внутреннее напряжение из-за политики его руководства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как "неутешительные" итоги года для ЕС и отметила, что политика Евросоюза попадает во всю большую зависимость от США.

"Состоявшийся 14-15 декабря в Брюсселе последний в этом году саммит Евросоюза подвел черту под неутешительными для ЕС итогами года. Некогда мирное и успешное интеграционное объединение под давлением многочисленных геополитических просчетов своего проамериканского руководства продолжает стремительно терять как политический, так и экономический вес в мире", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что "востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса".

Вместе с тем, отметила представитель МИД РФ, "в таких условиях в ЕС нарастает внутреннее напряжение, по Евросоюзу расходятся "трещины". "Наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры "евросолидарности", - подчеркнула Захарова.

ЕС МИД РФ Мария Захарова
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