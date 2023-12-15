Британские разведывательные самолеты увеличили количество полетов вблизи границ РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Британские разведывательные самолеты в последнее время стали чаще летать вблизи границ России в регионе Балтийского моря, сообщило в пятницу издание UK Defence Journal.

В ходе таких полетов британские разведывательные самолеты патрулируют вблизи российских границ со странами-членами НАТО и вокруг Калининградской области.

Сообщается, в частности, что в пятницу британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint совершил полет вблизи границ России со странами НАТО, в том числе над странами Балтии и Польши

При этом указывается, что британские самолеты собирают разведданные о российских силах с февраля 2022 г. "Присутствие британских самолетов-разведчиков над этим районом не является чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов за последнее время по понятным причинам. Американские самолеты также присутствуют", - отметило издание.