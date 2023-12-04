Британию покинул последний из переброшенных туда стратегических бомбардировщиков США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Последний из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, временно размещенных в октябре на британской авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии, 4 декабря вылетел обратно в США, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Первые три самолета покинули Великобританию еще в ноябре. Они вернулись на свою авиабазу Дайс в штате Техас.

Последний, четвертый B-1B задержался по техническим причинам.

За время пребывания в Британии самолеты совершили целую серию полетов, в том числе над Европой, включая Балтику, над Ближнем Востоком, Северной Африкой и Средиземным морем.