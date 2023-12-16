У штаб-квартиры ЦАХАЛ прошел митинг с требованием действий для освобождения заложников

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотни человек провели демонстрацию у здания штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве, требуя немедленных действий для освобождения израильских заложников, удерживаемых в Газе, сообщили СМИ.

Инициаторами акции выступили семьи заложников после того, как была обнародована новость о том, что трое израильтян, захваченных движением ХАМАС в плен, были случайно застрелены израильскими военными в ходе операции на севере сектора, сообщают СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель заложников "невыносимой трагедией", заявив, что "глубоко скорбит".

"Даже в этот трудный вечер мы будем перевязывать наши раны, извлекать уроки и продолжать прилагать величайшие усилия для безопасного возвращения всех наших заложников домой", - сказал Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант также заявил, что "это болезненный инцидент для каждого израильтянина".

"Мы должны сохранять стойкость и продолжать действовать - ради заложников, наших граждан и наших солдат", - добавил Галлант.

Галлант также сказал, что он побеседовал с начальником генерального штаба ЦАХАЛ, "чтобы немедленно извлечь уроки".