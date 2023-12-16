СМИ узнали о возможной встрече шефа "Моссада" и премьера Катара
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани должны встретиться в субботу и обсудить способы возобновить переговоры об освобождении израильских заложников в Газе, сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на источники.
"У представителей Израиля и Катара в субботу запланирована встреча в Норвегии в рамках попыток вновь запустить переговоры об освобождении заложников в Газе - в обмен на прекращение огня и освобождение Израилем палестинских заключенных, заявили люди, знакомые с темой", - информирует издание.
"Источники сказали, что премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани должен увидеться с директором разведслужбы Израиля "Моссад" Давидом Барнеа, и охарактеризовали эти переговоры как зондирующие", - пишет газета.
Также Барнеа может провести контакты с представителями властей Египта.
В свою очередь The Times of Israel напоминает, что Катар был ключевым посредником в достижении прежнего соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС. Группировка отпустила 105 гражданских лиц - 81 израильтянина, 23 подданных Таиланда и одного филиппинца; Израиль освободил 240 палестинских заключенных - все женщины и несовершеннолетние.
В секторе Газа, предположительно, остались 129 заложников, однако по данным израильской стороны, не все из них уже живы.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.
С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.
С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек, более 51 тыс. человек получили ранения. В наземном наступлении также погибли 116 служащих ЦАХАЛ.