СМИ узнали о возможной встрече шефа "Моссада" и премьера Катара

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани должны встретиться в субботу и обсудить способы возобновить переговоры об освобождении израильских заложников в Газе, сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на источники.

"У представителей Израиля и Катара в субботу запланирована встреча в Норвегии в рамках попыток вновь запустить переговоры об освобождении заложников в Газе - в обмен на прекращение огня и освобождение Израилем палестинских заключенных, заявили люди, знакомые с темой", - информирует издание.

"Источники сказали, что премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани должен увидеться с директором разведслужбы Израиля "Моссад" Давидом Барнеа, и охарактеризовали эти переговоры как зондирующие", - пишет газета.

Также Барнеа может провести контакты с представителями властей Египта.

В свою очередь The Times of Israel напоминает, что Катар был ключевым посредником в достижении прежнего соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС. Группировка отпустила 105 гражданских лиц - 81 израильтянина, 23 подданных Таиланда и одного филиппинца; Израиль освободил 240 палестинских заключенных - все женщины и несовершеннолетние.

В секторе Газа, предположительно, остались 129 заложников, однако по данным израильской стороны, не все из них уже живы.