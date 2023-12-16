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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

SpaceX запустит секретный беспилотный шаттл в конце декабря

SpaceX запустит секретный беспилотный шаттл в конце декабря
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Очередная попытка запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, уже несколько раз переносившегося из-за непогоды, будет предпринята не ранее 29 декабря по московскому времени, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 28 декабря в четырехчасовое окно, которое открывается в 19:00 по времени Восточного побережья США (29 декабря в 03:00 по Москве).

Конкретные задачи полета X-37B строго засекречены. Космические силы США лишь указывают, что целями миссии USSF-52 будет проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

SpaceX США
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