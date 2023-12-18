Глава ЦРУ обсудит с "Моссадом" новую сделку по освобождению заложников в Газе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс планирует в понедельник обсудить с премьером Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани и директором израильский разведслужбы "Моссад" Давидом Барнеа возможность новой сделки по освобождению заложников в Газе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Бернс собирается в понедельник встретиться в Варшаве с катарским премьером и главой "Моссада" с целью обсудить потенциальное новое соглашение по освобождению израильских заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в Газе", - информирует портал.

Отмечается, что переговоры в Варшаве пройдут спустя три дня после встречи Аль-Тани и Барнеа в Европе в рамках усилий по возобновлению непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

Портал напоминает, что Бернс сыграл важную роль в заключении предыдущих договоренностей, в результате чего ХАМАС освободила 105 заложников. По мнению израильских официальных лиц, участие главы ЦРУ в переговорах необходимо для достижения нового соглашения. При этом они выразили мнение, что на этот раз будет труднее договориться об условиях сделки.

В прошедшие дни несколько представителей ХАМАС заявили, что возобновят переговоры по новому соглашению о заложниках только после того, как Израиль прекратит военную операцию в секторе Газа.

На прошлой неделе CNN со ссылкой на источник сообщил, что движение ХАМАС не проявило интерес к предложениям от Катара вернуться к переговорам об освобождении заложников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

5 декабря сообщалось, что палестинские группировки из сектора Газа все еще удерживают в заложниках 138 человек.