Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Израиль ведет переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников

ХАМАС отказывается от сделки по заложникам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В военном кабинете министров Израиля обсуждается вопрос о возможной сделке с группировкой ХАМАС по освобождению заложников, сообщают израильские СМИ.

Газета "Джерузалем пост" пишет, что этот же вопрос обсуждается на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

Сделка, как отмечается в сообщении, может включать освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на "высокопоставленных" палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

По сообщениям СМИ, в египетских службах безопасности считают, что израильские официальные лица в ходе переговоров с посредниками проявили большую готовность заключить новую сделку о прекращении огня в Газе и освобождении палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников.

В то же время ХАМАС распространила заявление, в котором говорится, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, которых она удерживает в Газе, "пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда", сообщает издание "Таймс оф Израэл".

Согласно заявлению, ХАМАС довел свою позицию до сведения посредников.

Хроника 07 октября – 17 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд Ватикана признал кардинала Анджело Беччу виновным в растрате

Суд Ватикана признал кардинала Анджело Беччу виновным в растрате

В Сербии пройдут досрочные выборы в парламент

SpaceX запустит секретный беспилотный шаттл в конце декабря

SpaceX запустит секретный беспилотный шаттл в конце декабря

Что произошло за день: суббота, 16 декабря

Еще один контейнерный перевозчик отказался отправлять суда через Суэцкий канал

Еще один контейнерный перевозчик отказался отправлять суда через Суэцкий канал

В МИД РФ отметили нарастающее в ЕС внутреннее напряжение из-за политики его руководства

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта

Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости Европе ускорить перевооружении армии

Что случилось этой ночью: суббота, 16 декабря

Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне

Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });