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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Египте выберут президента страны

В Египте выберут президента страны
Голосование на президентских выборах в Египте в посольстве в Бейруте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Почти 9,4 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье в Египте, где стартовали президентские выборы, которые продлятся три дня, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

Избирателям предстоит сделать выбор между тремя кандидатами: нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси, который возглавляет Египет с 2014 года, лидером Социал-демократической партии Фаридом Захраном, лидером либеральной партии "Вафд" Абделем Санадом Ямамой и лидером Республиканской народной партии Хаземом Омаром.

Для победы уже в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов.

Ожидается, что окончательные результаты будут опубликованы 18 декабря. Если потребуется второй тур, то он состоится в январе.

Согласно данным арабских СМИ, ас-Сиси, как ожидается, одержит победу на этих выборах, получив поддержку подавляющего большинства избирателей.

В октябре он призвал граждан помощь стране "вступить в фазу процветания в будущем".

Проживающие за рубежом египтяне проголосовали на выборах 1-3 декабря.

Ас-Сиси - 69 лет. Бывший кадровый военный. В разное время он занимал различные посты в правительстве: был министром обороны Египта, а также первым заместителем премьера. В 2013 году Ас-Сиси сверг с поста президента Египта Мухаммеда Мурси, который в свою очередь, пришел к власти после свержения многолетнего лидера страны Хосни Мубарака.

Египет
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