Путин по телефону пожелал президенту Египта успеха на президентских выборах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Путин поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также состоявшихся в Москве переговоров с Президентом Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно сообщению, "обсуждены вопросы российско-египетского сотрудничества, которое развивается весьма успешно". "С обеих сторон выражена заинтересованность в его дальнейшем наращивании в различных областях в традиционно дружественном ключе на основе принципов стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Путин пожелал ас-Сиси "успеха на предстоящих в эти дни в Египте президентских выборах".

Кроме того, президент России поблагодарил своего египетского коллегу за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из РФ.

Президентские выборы в Египте намечены на 10-12 декабря.