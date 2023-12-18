Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Хуситы взяли на себя ответственность за нападения на два судна в Красном море

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары по танкеру и контейнеровозу, связанным с Израилем, в районе Красного моря, передает EFE.

Как заявил представитель повстанцев Яхья Сари, хуситы совершили "серию действий в поддержку палестинского народа", проведя операцию против двух "судов, связанных с сионистами". По его словам, суда атаковали гидросамолеты.

Он добавил, что хуситы и впредь намерены "препятствовать заходу в Красное и Аравийское моря всех кораблей, направляющихся в израильские порты". Остальным судам хуситы гарантируют безопасность.

Оба судна шли по Баб-эль-Мандебскому проливу, соединяющему Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Одно из них - Swan Atlantic шло под флагом Каймановых островов, а второе, MSC Clara, перевозило контейнеры под флагом Панамы.

Атаки йеменских хуситов уже привели к росту цен на нефть и природный газ. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Moeller-Maersk Красное море Израиль Яхья Сари Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });