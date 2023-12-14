ПНА призвала США взять более жесткий курс в отношении Израиля

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился с призывом к США приступить к конкретным действиям с целью содействовать формированию государства палестинцев.

"Теперь, когда США многое наговорили, мы хотим от Вашингтона подкрепить слова делами. Это значит, что нам нужна не только вера в концепцию два государства для двух народов. Нам нужны конкретные меры для ее воплощения", - заявил он в интервью Associated Press.

По его словам, для решения этой задачи США нужно взять более жесткий курс в отношении Израиля.

Тем временем, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в четверг находится с визитом в Израиле. Накануне он побывал в Эр-Рияде, где провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом по теме израильского-палестинского урегулирования, гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В четверг Салливан встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече также присутствовали координатор США и по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Также состоялась встреча министра обороны Израиля Йоава Галланта с Салливаном. Галлант сказал, что военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС "займет больше, чем несколько месяцев".

"ХАМАС это террористическая организация, которая создавала себя на протяжении десятилетия для того, чтобы воевать с Израилем. Они построили инфраструктуру под землей и на земле, уничтожить их нелегко. Это займет время – больше, чем несколько месяцев. Но мы победим и уничтожим их", - пояснил Галлант.

Помимо этого, стороны обсудили детали операции в Газе, а также напряженность на севере Израиля, в частности с ливанским движением "Хезболла". Также они затронули тему угроз, исходящих от Ирана, и от поддерживаемых им структур в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии. Кроме того, Галлант выразил благодарность США за поддержку Израиля, а также за усилия в процессе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Между тем в израильских СМИ появилась информация, что Израиль представит США план поэтапного завершения операции против ХАМАС. Так, первая и наиболее интенсивная фаза продлится до конца января. Затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько недель будет отводить войска из центра Газы и занимать оборонительные позиции в анклаве и вне его. Третий этап будет идти основную часть 2024 года с локальными операциями и рейдами по свержению власти ХАМАС над сектором Газа. В обозримом будущем ЦАХАЛ рассчитывает держать сектор под контролем.

Израильские военные сообщили о задержании 70 боевиков ХАМАС, которые сдались во время операции ЦАХАЛ в районе больницы "Камаль Адван" на севере анклава. Также в ЦАХАЛ отчитались о более чем 500 авиаударах с применением истребителей, вертолетов и БПЛА, которые наводились сухопутными подразделениями.

По последним данным, за время наземного наступления в Газе ЦАХАЛ потеряла убитыми 116 военнослужащих, ранеными 648, из них 146 получили серьезные ранения.

В свою очередь, по обновленной информации палестинского Минздрава, в секторе Газа с 7 октября погибли 18 тыс. 787 человек, 50 тыс. 897 получили ранения.

The Times of Israel сообщает, что израильские военные объявили награду за поимку лидеров ХАМАС. Так, за лидера Яхью Синвара ЦАХАЛ предлагает $400 тыс., а также $300 тыс. за информацию о его брате Мухаммеде Синваре, который командует южной бригадой группировки. Помимо этого, Израиль предлагает $200 тыс. за данные о командире батальона в Хан-Юнисе Рафаа Саламехе и $100 тыс. за информацию о главе военного крыла ХАМАС Мохаммаде Дейфе.

Издание уточняет, что на распространенном ЦАХАЛ флаере с соответствующим предложением есть телефонный номер и контакт в Telegram для связи, при этом израильские военные обещают сохранять конфиденциальность.

Палестинские телекоммуникационные операторы Paltel и Jawwal в четверг сообщили, что в секторе Газа полностью пропали телефонная связь и Интернет. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что в секторе все более актуальной становится угроза голода. По его словам, доставлять продовольствие людям в убежищах все труднее, потому что другие палестинцы, скапливающиеся вокруг укрытий, останавливают грузовики и забирают еду.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.