Швейцария присоединится к санкциям ЕС против импорта российской стали

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что принятый 12-й пакет санкций против России включает Швейцарию в число стран, которые применяют аналогичные ограничительные меры к импорту металлургической продукции из России.

"Сегодняшнее постановление добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", - сказано в коммюнике совета.

Это постановление, отмечается в документе, "также продлевает периоды сокращения импорта специфической сталелитейной продукции".

Совет ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС. Новые санкции должны нанести "дополнительный урон" России, нацелены на важные сектора российской экономики.

В частности, в пакет включен запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах или перевозимых транзитом через Россию. Прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из России, будет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

Евросоюз также принял решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

"Запрет на транзит, который в настоящее время распространяется на товары и технологии двойного назначения, экспортируемые из ЕС в третьи страны через территорию Россию, будет расширен на все товары, которые могут быть использованы на поле боя", - сказано в документе.

Кроме того, согласно заявлению, ЕС также запрещает на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Помимо этого, ограничения вводятся на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".

Также в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ, расширяется список товаров, на экспорт которых в Россию распространяются ограничительные меры Евросоюза.

Речь идет о списке "запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", в него дополнительно включаются: химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали машин, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В то же время Евросоюз вводит дополнительные ограничения на импорт товаров, "которые приносят России значительные доходы", такие как чугун и шпигеляйзен, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы на общую сумму стоимостью 2,2 млрд евро в год.

Вводится новый запрет с 12-месячным переходным периодом на импорт сжиженного пропана.

Совет добавил 29 новых российских организаций в санкционный список. "На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - заявляют в Совете ЕС.

В документе отмечается, что "некоторые из этих 29 предприятий принадлежат третьим странам, участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставками электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса".

Совет ЕС решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные номера, для въезда в ЕС.

"Кроме того, чтобы облегчить въезд в союз граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования", - уточняется в сообщении совета.

В 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы и сферы IT, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Более 140 дополнительных физических и юридических лиц подлежат заморозке активов. Это коснется людей из российской армии и оборонной сферы, в том числе военно-промышленных компаний и частных военных компаний", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Также под санкции ЕС попали лица из экономической сферы и сферы IT, люди, связанные с организацией выборов в новых регионах России.