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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии
Дмитрий Песков
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Возможное размещение американского воинского контингента в Финляндии представляет угрозу для России и приведет к напряженности между двумя соседними странами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией действительно были прекрасные отношения, - сказал он. - И, конечно, сейчас, когда Финляндия стала членом НАТО, и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу, совершенно очевидно".

14 декабря правительство Финляндии одобрило соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) с США, которое будет подписано 18 декабря и затем должно быть ратифицировано. Как разъяснили министры обороны и иностранных дел Финляндии Антти Хяккянен и Элина Валтонен, соглашение упростит совместные учения и переброску войск и техники, а также оговаривает перечень районов, где американские солдаты смогут действовать и где Соединенные Штаты смогут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику.

Дмитрий Песков Финляндия США НАТО DCA
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