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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Финляндии обсуждается соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Финляндии активно обсуждается наращивание сотрудничества с Соединенными Штатами в области обороны, сообщил в четверг портал телерадиовещания Yle.

"О большом значении соглашения, которое в настоящее время обсуждается, свидетельствует тот факт, что для его утверждения парламентом может потребоваться две трети голосов. Для членства Финляндии в НАТО этого не требовалось", - отмечает портал.

Цель соглашения заключается в предоставлении американским военным объектов и территорий в Финляндии, например, для обучения, хранения оружия и обслуживания техники.

Документ разрешит войскам другого государства находиться в Финляндии в течение более длительного периода, чем на время военных учений.

Вооруженным силам США, скорее всего, будет предоставлен доступ как минимум к одному аэропорту и порту, а также к тренировочной зоне. Скорее всего, будут выделены объекты, расположенные на территории гарнизонов финских сил обороны, или в непосредственной близости от них.

Главным переговорщиком от Финляндии является заместитель начальника политического департамента министерства иностранных дел Микаэль Антелл.

Он рассматривает соглашение в первую очередь как инструментарий.

"Это позволяет сотрудничать с Соединенными Штатами практически во всех ситуациях. И, таким образом, это также значительно укрепит безопасность и оборону Финляндии", - считает Антелл.

Президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден в марте 2022 года договорились углублять оборонное сотрудничество.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил на этой неделе, что Россия намерена усилить войска на западных границах, в том числе финской. В Финляндии не исключают, что это может быть связано с усилением оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами.

США Финляндия
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