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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЕС ввел санкции против 61 гражданина России и Белоруссии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз расширил санкционный список на 61 физическое лицо, включая глав Алтая Олега Хорохордина и Башкирии Радия Хабирова, членов ЦИК, а также Илью Медведева, сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

Помимо них, в санкционный список внесены председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов и генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, а также главком ВКС России Виктор Афзалов.

Также под санкции подпали: председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и 14 членов Центральной избирательной комиссии России, которые занимались организацией российских выборов и референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, санкции ввели против граждан Белоруссии. В список включены: первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Олег Мищенко, заместитель госсекретаря Совета Безопасности Белоруссии Александр Рахманов, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Белоруссии Павел Муравейко и другие лица.

Новый, 12-й по счету, пакет ограничительных мер Евросоюза, разработанных против России, опубликован в Официальном журнале ЕС. Основная часть ограничительных мер вступает в силу сразу - с момента публикации, некоторые меры - с 19 декабря.

Алексей Шапошников Анна Цивилева Евросоюз Белоруссия Илья Медведев Радий Хабиров
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