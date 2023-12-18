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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЕС объяснил отсутствие санкций против российского СПГ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз объяснил отсутствие санкций против российского сжиженного природного газа (СПГ): любое дополнительное ограничение должно быть согласовано Европейским советом единогласно.

"Итоговое влияние такой меры на доходы России, вероятно, было бы ограниченным, поскольку Россия могла бы перенаправить основную часть экспорта на другие рынки, особенно в Азию. Кроме того, Россия, вероятно, выиграла бы от роста мировых цен на газ из-за эмбарго. Рынки СПГ очень волатильны и имеют тенденцию излишне реагировать на небольшие шоки спроса и предложения", - сказано в разъяснениях ЕС по итогам принятия 12-го пакета санкций против России.

СПГ Азия Совет Европы Евросоюз
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