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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Два судна подверглись атакам хуситов в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о двух нападениях хуситов на коммерческие суда в Красном море в понедельник.

"18 декабря примерно в 9:00 боевики-хуситы совершили два нападения на коммерческое судоходство в южной части Красного моря", - говорится в сообщении CENTCOM в социальных сетях.

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Уточняется, что танкер-химовоз Swan Atlantic "был атакован беспилотником одностороннего действия и противокорабельной баллистической ракетой, запущенной из районов, контролируемых хуситами в Йемене".

Примерно в то же время сухогруз CLARA сообщил о взрыве в воде недалеко от их местоположения.

Сообщений о пострадавших во время обоих инцидентов не поступало.

В то же время хуситы в понедельник взяли на себя ответственность за нападения на оба судна, которые, по их утверждению, были связаны с Израилем. Они заявили, что провели "военную операцию против двух кораблей, связанных с сионистским образованием", в рамках своей кампании по оказанию давления на Израиль.

Между тем, владелец Swan Atlantic, норвежская компания Inventor Chemical Tankers, заявила, что судно перевозило сырье для производства биотоплива из Франции на остров Реюньон.

Отмечается, что судно "не имеет связи с Израилем" и управляется сингапурской фирмой. Как заявил владелец судна, индийский экипаж не пострадал, а судно получило ограниченные повреждения.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений на суда хуситов из Йемена.

Израиль Ллойд Остин США хуситы Красное море
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