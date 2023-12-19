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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Средиземноморье вошел третий за неделю ракетный эсминец ВМС США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS The Sullivans, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Указывается, что он будет "проводить операции в зоне ответственности флота".

Это уже третий американский эсминец, который заходит в Средиземное море с прошлого понедельника.

Как сообщал 6-й оперативный флот, 11 декабря в Средиземное море прибыл ракетный эсминец USS Laboon, который затем проследовал в Красное море. Вслед за ним 14 декабря в Средиземное моря вошел эсминец USS Delbert D. Black.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner, а также эсминец противоракетной обороны USS Bulkeley.

ВМС США Гибралтар Средиземное море
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