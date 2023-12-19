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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Южная Корея, США и Япония запустили систему обмена данными о ракетах КНДР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония во вторник запустили систему для обмена данными о ракетах, запущенных Северной Кореей, сообщает агентство "Ренхап".

"Три страны создали систему для обнаружения и оценки ракет, запущенных Северной Кореей, в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность своих граждан и расширить соответствующие возможности", - говорится в заявлении минобороны Южной Кореи, его цитирует агентство.

Министерство не предоставило подробностей о типе данных, которыми будут обмениваться три стороны. Однако министр обороны Син Вон Сик заявил, что они будут включать предполагаемую точку запуска ракеты, траекторию полета и ожидаемую точку попадания.

Кроме того, три страны одобрили многолетний план учений, начиная со следующего года. Отмечается, что они планируют упорядочить военные учения и проводить их более систематическим и эффективным образом.

"Три страны продолжат укреплять трехстороннее сотрудничество для реагирования на региональные вызовы и обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров, и за его пределами", - заявили в военном ведомстве.

Активация системы обмена данными произошла на следующий день после того, как Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".

КНДР США Южная Корея Япония
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