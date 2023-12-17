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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает в воскресенье телеканал NHK.

По данным телеканала, существовали опасения, что Пхеньян собирается вскоре провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Однако, как выяснилось, в этот раз речь шла о ракете значительно меньшего радиуса действия.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км. Ее запуск совпал с 12-й годовщиной смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

КНДР Ким Чен Ир Япония Японское море
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