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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Великобритания расследует данные о еще одном инциденте в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 19 декабря получило данные об инциденте в Красном море примерно в 150 км от берегов Джибути.

"Официальные лица расследуют произошедшее. Экипажам судов рекомендовано избегать этого района и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - предупредило управление.

Затем UKMTO сообщило, что к одному из судов, проходивших через этот район, приблизились четыре небольших лодки, на каждой было по четыре-пять человек. Однако оружия у них замечено не было. Одна из лодок некоторое время шла параллельным с судном курсом, а затем все лодки уплыли от него.

В датской судоходной компании Maersk, приостановившей движение судов через Красное море, сообщили, что ее суда, которые должны были идти через южную часть Красного моря и Аденский залив, перенаправят на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

"Мы рады видеть совместные усилия по обеспечению международной морской безопасности (...), чтобы найти решение, которое позволит вернуться к транзиту через Красное море, Аденский залив и Суэцкий канал в ближайшем будущем", - цитируют западные СМИ заявление компании.

В Maersk считают, что маршрут через мыс Доброй Надежды "в конечном итоге обеспечит более быстрые и предсказуемые результаты" для клиентов компании и их цепочек поставок.

О решении компании отказаться от маршрутов по Красному морю стало известно 15 декабря. На 18 декабря Maersk приостановила движение около 20 судов: половина из них находились к востоку от Аденского залива, остальные - к югу от Суэцкого канала в Красном море или к северу от него в Средиземном море.

На прошлой неделе в сторону контейнеровоза Maersk запустили ракету, но судно не пострадало.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Великобритания Йемен Красное море Maersk Пентагон Джибути
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