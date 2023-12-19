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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Глава Минобороны США заявил о начале операции по обеспечению безопасности в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений на суда хуситов из Йемена.

"Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Йемена, угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности ни в чем не повинных моряков и нарушает международное право", - говорится в заявлении Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

Он отметил, что это "международный вызов, требующий коллективных действий".

"Поэтому сегодня я объявляю о начале операции Prosperity Guardian ("Страж процветания" - ИФ), новой важной многонациональной инициативы в области безопасности под эгидой Объединенных морских сил", - сообщил Остин.

Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Он добавил, что страны объединяются "для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденском заливе с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности".

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Ллойд Остин Минобороны США Йемен
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