Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Йеменские повстанцы обещают продолжать атаки на суда в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Создание под эгидой США новой международной коалиции по морской безопасности не помешает атакам йеменских повстанцев в Красном море, заявил высокопоставленный представитель группировки мятежников Йемена "Ансар Аллах" Мухаммад Абдул Салам.

"Сформированная США коалиция нужна для защиты Израиля и для милитаризации моря без всяких оправдывающих ее обстоятельств, но она не помешает йеменцам продолжить легитимные действия в поддержку Газы", - приводит его слова издание ОАЭ The National.

В миреДва судна подверглись атакам хуситов в Красном мореЧитать подробнее

"Операции йеменцев на море направлены на поддержку палестинского народа, сопротивляющегося агрессии против Газы, ее осаде", - отметил он.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Йемен Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

Более 80 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });