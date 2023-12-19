Йеменские повстанцы обещают продолжать атаки на суда в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Создание под эгидой США новой международной коалиции по морской безопасности не помешает атакам йеменских повстанцев в Красном море, заявил высокопоставленный представитель группировки мятежников Йемена "Ансар Аллах" Мухаммад Абдул Салам.

"Сформированная США коалиция нужна для защиты Израиля и для милитаризации моря без всяких оправдывающих ее обстоятельств, но она не помешает йеменцам продолжить легитимные действия в поддержку Газы", - приводит его слова издание ОАЭ The National.

"Операции йеменцев на море направлены на поддержку палестинского народа, сопротивляющегося агрессии против Газы, ее осаде", - отметил он.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.