NYT сообщила, что Байден хочет от Израиля смены тактики в Газе через три недели

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Израиль стал действовать более точечно в секторе Газа примерно через три недели, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Президент Байден и его главные помощники подталкивают Израиль к смене тактики боевых действий в секторе Газа. (...) Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более выверенной тактике примерно через три недели", - информирует издание.

Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы убедить Израиль завершить "высокоинтенсивную фазу" боевых действий и перейти к более целенаправленным, основанным на разведданных "операциям по поиску и ликвидации членов группировки ХАМАС".

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин посетил Израиль. NYT со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США сообщает, что Остин на встрече с израильскими военачальниками за закрытыми дверьми призвал военных "быть максимально точными и дисциплинированными в ходе уничтожения ХАМАС и его инфраструктуры".

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против группировки ХАМАС будет продолжаться до полного достижения всех целей.

На прошлой неделе Байден отмечал, что Израиль теряет международную поддержку, и его премьеру Биньямину Нетаньяху необходимо сменить правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему.

По данным CNN, американский лидер подчеркнул, что руководство Израиля "не хочет решения, предусматривающего сосуществование двух государств" - израильского и палестинского.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль и США расходятся во взглядах на будущее сектора Газа после завершения операции Армии обороны Израиля против ХАМАС.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке начал проводить атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В свою очередь, йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.