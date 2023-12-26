Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Нетаньяху назвал условия достижения мира на Ближнем Востоке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уничтожение движения ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация всего палестинского общества - такие предварительные условия для достижения мира в ближневосточном регионе выдвинул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье в The Wall Street Journal.

По словам премьера, идею уничтожить ХАМАС "поддерживают США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны", для ее реализации необходимо "демонтировать военный потенциал" группировки, а также "положить конец ее политическому правлению в Газе".

По мнению Нетаньяху, также нужно добиться того, чтобы Газа "никогда больше не использовалась в качестве базы для нападения" на Израиль. Для этого потребуется "создание временной зоны безопасности по периметру Газы", а также формирование механизма инспекций на границе анклава с Египтом, отвечающего требованиям израильской безопасности.

Кроме того, продолжает израильский лидер, гражданское общество Палестины "необходимо преобразовать таким образом, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал ее".

"Это, вероятно, потребует мужественного и морального лидерства", - пишет Нетаньяху, добавляя, что "ожидание того, что Палестинская национальная администрация (ПНА) демилитаризирует Газу, является несбыточной мечтой".

При этом он обвинил главу ПНА Махмуда Аббаса в том, что тот "даже не может заставить себя осудить зверства 7 октября" - день нападения ХАМАС на Израиль.

"Как только ХАМАС будет уничтожен, Газа демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа может быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - резюмирует Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху Израиль Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Беспилотник атаковал базу с военными США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Глава МИД Индии обсудил в Москве развитие двухсторонних отношений

Глава МИД Индии обсудил в Москве развитие двухсторонних отношений

Йеменские повстанцы пригрозили усилить атаки в районе Красного моря

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС

Что произошло за день: понедельник, 25 декабря

Военный советник КСИР погиб в результате авиаудара Израиля по Дамаску

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Кремле не сомневаются в попытках извне спровоцировать беспорядки в Сербии

Посол РФ в Сербии выразил уверенность в поддержке Западом протестов в Белграде

Посол РФ в Сербии выразил уверенность в поддержке Западом протестов в Белграде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });