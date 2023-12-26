Нетаньяху назвал условия достижения мира на Ближнем Востоке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уничтожение движения ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация всего палестинского общества - такие предварительные условия для достижения мира в ближневосточном регионе выдвинул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье в The Wall Street Journal.

По словам премьера, идею уничтожить ХАМАС "поддерживают США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны", для ее реализации необходимо "демонтировать военный потенциал" группировки, а также "положить конец ее политическому правлению в Газе".

По мнению Нетаньяху, также нужно добиться того, чтобы Газа "никогда больше не использовалась в качестве базы для нападения" на Израиль. Для этого потребуется "создание временной зоны безопасности по периметру Газы", а также формирование механизма инспекций на границе анклава с Египтом, отвечающего требованиям израильской безопасности.

Кроме того, продолжает израильский лидер, гражданское общество Палестины "необходимо преобразовать таким образом, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал ее".

"Это, вероятно, потребует мужественного и морального лидерства", - пишет Нетаньяху, добавляя, что "ожидание того, что Палестинская национальная администрация (ПНА) демилитаризирует Газу, является несбыточной мечтой".

При этом он обвинил главу ПНА Махмуда Аббаса в том, что тот "даже не может заставить себя осудить зверства 7 октября" - день нападения ХАМАС на Израиль.

"Как только ХАМАС будет уничтожен, Газа демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа может быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - резюмирует Нетаньяху.