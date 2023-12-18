Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против группировки ХАМАС будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели". Он сказал это в Тель-Авиве на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы будем продолжать, пока не достигнем в полной мере своих целей. (...) Мы ведем борьбу с жестоким врагом, который прячется за спинами гражданских лиц, - сказал Галант. - В отличие от наших врагов, мы защищаем наши ценности, мы действуем в соответствии с международным правом".

Он напомнил, что цели операции Армии обороны Израиля - уничтожение ХАМАС и возвращения всех "без исключения" заложников. При этом, по словам Галанта, Израиль работает с международными партнерами над тем, чтобы "облегчить процесс доставки гумпомощи" в сектор Газа.

Глава Пентагона заверил Израиль в "непоколебимой поддержке", но отметил, что защита палестинских мирных граждан является "как моральной обязанностью, так и стратегической необходимостью".

По данным служб здравоохранения сектора Газа, которые контролирует ХАМАС, число жертв военных действий выросло до 19,4 тысячи человек, еще более 52,2 тысячи человек получили ранения.

В Палестинском Красном Полумесяце сообщили, что через КПП "Рафах" получили от египетской стороны 4,3 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью с 21 октября по 16 декабря. Грузовики доставили продукты, воду, медикаменты и другие необходимые вещи.

18 декабря в секторе Газа также восстановили системы связи и интернет, которые не работали несколько дней.

Операция ЦАХАЛа в анклаве продолжается. В Армии обороны Израиля сообщили, что израильские ВВС с начала боевых действий 7 октября засекли и ликвидировали свыше 100 беспилотников, крылатых ракет и других целей.

Израильские военные также объявили, что взяли под контроль район города Бейт-Ханун на севере сектора Газа, а также о том, что вновь нанесли авиаудары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" по югу Ливану в ответ на запущенные оттуда ракеты в сторону северного Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется эскалацией напряженности в Красном море, где йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Подобные атаки уже привели к росту цен на нефть и природный газ. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.