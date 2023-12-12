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Google проиграла антимонопольное дело по иску Epic Games

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) проиграла дело по иску Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite, обвинившего компанию в незаконном использовании монопольного положения и ограничении конкуренции.

Epic Games подала иск в суд против Google три года назад. Претензии компании касаются магазина приложений Google Play, главной платформы для скачивания приложений пользователями устройств на базе операционной системы Android. Epic Games заявила в своем иске, что Google пользуется монопольной позицией, чтобы ограничить другие варианты установки приложений и использования платежных сервисов.

Google, как и Apple Inc. в своем магазине App Store, собирает с разработчиков комиссии в размере от 15% до 30% за платежи, совершаемые внутри приложений, отмечает Market Watch.

Федеральный суд присяжных в Сан-Франциско, рассмотрев дело против Google, в понедельник принял решение, что действия компании действительно являются злоупотреблением монопольным положением.

В аналогичном деле против Apple, рассмотренном судом в 2021 году, компания не была названа монополистом. При этом суд предписал Apple изменить правила работы App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг.

В случае Google суд присяжных оказался более жестким, учитывая, что компания, в отличие от Apple, технически дает пользователям возможность установки приложений на устройства альтернативными способами.

Google планирует обжаловать вердикт суда присяжных, заявили в компании, отметив, что Android и магазин Google Play дают пользователям больше выбора, чем любая другая крупная мобильная платформа.

Акции Alphabet теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 51%.

Google Epic Games США
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