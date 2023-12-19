Италия направит корабль в Красное море для противодействия хуситам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Италии во вторник объявило о решении направить фрегат Virginio Fasan (F 591) в Красное море для обеспечения безопасности морских путей в связи с нападениями йеменских повстанцев-хуситов, сообщает агентство ЭФЭ.

"Италия вместе с международным сообществом внесет вклад в противодействие дестабилизирующей террористической деятельности хуситов, которую мы уже осудили, в защиту процветания торговли, обеспечения свободы судоходства и международного права", - говорится в заявлении итальянского Минобороны.

Решение приняли по итогам встречи глав Минобороны Италии и США Гвидо Крозетто и Ллойда Остина.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне министр обороны США Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.