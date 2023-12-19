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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

США выступают за расширение коалиции в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США положительно воспримет присоединение новых стран к международной коалиции в Красном море, организованной для сдерживания и реакции на атаки против судов в этом регионе, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы конечно приветствуем участие (в коалиции - ИФ) всех стран, будь то страны региона или вне его. Атаки в Красном море - это не просто атаки на суда, но и на их экипажи, и на страны, откуда эти суда вышли. Это атаки на международную торговлю", - сказал он.

Миллер добавил, что "в интересах всех стран региона и мира сдерживание и ответ на подобные атаки, поэтому мы приветствуем участие других стран в коалиции".

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Госдепартамент США Красное море
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