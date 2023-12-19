Три региональных аэропорта Казахстана перейдут в управление зарубежным инвесторам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана ведет переговоры с международными инвесторами о передаче им в доверительное управление трех аэропортов в городах Актюбинск, Туркестан и Кызылорда, сообщил министр транспорта страны Марат Карабаев.

"В целях создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями и капиталом... Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере", - сказал Карабаев.

Кроме того, по его словам, в рамках работы по привлечению частных инвесторов поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алма-Аты и Чимкента.

Министр напомнил, что в аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой.

"В общей сложности на данные работы привлекаются $2,4 млрд частных инвестиций, в том числе иностранных", - уточнил глава Минтранса.

Сейчас крупнейший в Казахстане аэропорт в Алма-Ате находится под управлением турецкого холдинга TAV Airports.

Кроме того, осенью 2023 года Казахстан подписал соглашение с группой компаний Terminals Holding (ОАЭ) о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба. Предполагается, что инвестор проведет оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление им. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в 2024 году.