Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Три региональных аэропорта Казахстана перейдут в управление зарубежным инвесторам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана ведет переговоры с международными инвесторами о передаче им в доверительное управление трех аэропортов в городах Актюбинск, Туркестан и Кызылорда, сообщил министр транспорта страны Марат Карабаев.

"В целях создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями и капиталом... Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере", - сказал Карабаев.

Кроме того, по его словам, в рамках работы по привлечению частных инвесторов поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алма-Аты и Чимкента.

Министр напомнил, что в аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой.

"В общей сложности на данные работы привлекаются $2,4 млрд частных инвестиций, в том числе иностранных", - уточнил глава Минтранса.

Сейчас крупнейший в Казахстане аэропорт в Алма-Ате находится под управлением турецкого холдинга TAV Airports.

Кроме того, осенью 2023 года Казахстан подписал соглашение с группой компаний Terminals Holding (ОАЭ) о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба. Предполагается, что инвестор проведет оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление им. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в 2024 году.

Казахстан Минтранс ОАЭ Актюбинск Туркестан TAV Airports Марат Карабаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ищет "международные решения" против атак хуситов на суда в Красном море

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

Brent подорожала до $78,05 за баррель

Brent подорожала до $78,05 за баррель

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });