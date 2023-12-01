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В Казахстане решили приватизировать авиакомпанию Qazaq Air в 2024 году

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, принадлежащую государству, решено приватизировать в 2024 году, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Этот вопрос обсуждался в связи с актуализацией комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы на заседании госкомиссии под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

"Передача в конкурентную среду авиакомпании Qazaq Air запланирована на 2024 год", - говорится в сообщении.

Собственник перевозчика - казахстанский госфонд "Самрук-Казына" в августе объявил о запуске торгов по продаже от 49% до 100% акций Qazaq Air. Стартовая цена была установлена в размере 10,2 млрд тенге ($22 млн по текущему курсу). Срок приема заявок несколько раз продлевался, а в ноябре стало известно, что "Самрук-Казына" признал этот конкурс несостоявшимся.

Позже министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что Казахстан проводит переговоры с вьетнамской Sovico Group о продаже ей Qazaq Air. Министр добавил, что переговоры ведутся в том числе о покрытии долгов компании, однако сумму долга министр не назвал.

Qazaq Air создана в 2015 году, она на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына" и занимает около 7% авиарынка Казахстана. Хабом для перевозчика является аэропорт Астаны. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA - 3,9 млрд тенге.

Sovico Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, действует в энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли.

Официальный курс на 1 декабря - 458,04 тенге/$1.

Qazaq Air Вьетнам Казахстан Sovico Group Самрук-Казына Алихан Смаилов
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