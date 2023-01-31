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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Токаев предложил обсудить приватизацию крупных медицинских учреждений в Астане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных медицинских организаций. Он сказал об этом на совещании по вопросам развития Астаны.

"Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Алихан Асханович (премьер-министр Алихан Смаилов - ИФ), пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", - сказал президент.

Он также отметил нехватку более 600 медицинских специалистов в городе, поступающие жалобы на низкое качество и доступность медицинских услуг.

"Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам", - сказал он и поручил Минздраву и властям города заняться решением этих проблем.

Астана Казахстан Касым-Жомарт Токаев Алихан Смаилов Минздрав
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