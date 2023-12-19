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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Датская European Energy ввела в Литве солнечный парк мощностью 65 МВт

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первый в Литве солнечный парк мощностью 65 МВт, построенный датской компанией European Energy, начал поставлять электроэнергию потребителям.

Как сообщила European Energy, в настоящее время СЭС в Аникщяйском районе Литвы является самым большим и самым мощным солнечным парком в странах Балтии. Он рассчитан на выработку более 95 млн кВт.ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения энергией почти 100 тыс. домохозяйств.

Солнечные панели размещены на трекерных системах, которые будут регулировать работу в зависимости от солнечного света, что поможет обеспечить оптимальное электроснабжение в течение дня.

"Более 140 тыс. солнечных панелей установлены на подвижной металлической конструкции, которая позволяет изменять угол наклона модулей и вырабатывать больше энергии утром и вечером", - приводятся в сообщении слова главы представительства датской компании в Литве Тадеуша Конковскиса.

Ранее European Energy объявила о планах инвестировать 55 млн евро в строительство солнечной фермы в Аникщяйском районе Литвы.

По данным компании, суммарная мощность построенных ею ветряных и солнечных парков в Литве составляет 370 МВт, инвестиции в них превысили 460 млн евро. К концу 2026 года European Energy планирует построить новые СЭС общей мощностью 960 МВт.

European Energy работает в сфере возобновляемых источников энергии, действует в 17 странах, включая Данию, Германию, Швецию, Финляндию, Италию, Бразилию, Австралию и США. В 2018 году была учреждена дочерняя European Energy Lithuania (офис расположен в Вильнюсе).

Литва Дания European Energy European Energy Lithuania
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