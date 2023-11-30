Литва заявила о безопасности синхронизации сетей Балтии и Европы в 2025 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более раннее соединение электросетей стран Балтии и континентальной Европы – в феврале 2025 года – безопасно и технически возможно, стабильность системы, как показали проведенные исследования, будет обеспечена при всех рассмотренных сценариях, сообщает оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid.

"Вместе с операторами Эстонии, Латвии и Польши мы проанализировали результаты исследования стабильности электроэнергетической системы. Основной посыл не меняется – синхронизация с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года безопасна", - приводится в сообщении комментарий главы Litgrid Рокаса Масюлиса.

Как уточняет компания, исследования по оценке технической осуществимости более раннего подключения к европейским сетям проводили Гданьский филиал Польского энергетического института совместно с операторами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – PSE, Litgrid, AST и Elering.

Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Европейской комиссией, Польшей и тремя балтийскими государствами еще в 2019 году. Тогда датой присоединения был определен конец 2025 года, однако страны Балтии хотят совместными усилиями ускорить этот процесс.

В мае этого года премьер-министры балтийских стран достигли договоренности ускорить синхронизацию. В августе Litgrid, AST и Elering подписали соглашение о более ранней дате синхронизации – в феврале 2025 года. Соглашение также предусматривает, что летом 2024 года, за полгода до синхронизации, страны Балтии откажутся от продления контракта по энергосистеме БРЭЛЛ, заключенного с российскими и белорусскими операторами.

К февралю 2025 года операторы должны завершить оставшиеся важные проекты. Среди необходимых работ - установка синхронных компенсаторов, систем управления, реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией.