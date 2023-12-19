ВКС России уничтожили мастерские по сборке беспилотников в Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская военная авиация групповым ударом уничтожила в сирийском городе Идлиб принадлежащие НВФ мастерские по сборке беспилотников, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"18 декабря Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой авиационный удар по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящимся на территории завода в промышленной зоне города Идлиб. В результате авиационного удара уничтожены мастерские по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов, ликвидировано не менее 10 боевиков", - сказал он на брифинге во вторник.

По информации контр-адмирала, "в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Фатира на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, погиб один сирийский военнослужащий".