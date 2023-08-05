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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Сирии уничтожен штаб террористической группировки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В районе города Идлиб российские и сирийские военные уничтожили штаб террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР (Сирийской Арабской Республики - ИФ) уничтожен штаб террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения", - сказал Кулить.

По словам контр-адмирала, в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо вследствие попадания выпущенной с позиций незаконного вооруженного формирования противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВС САР погиб один и ранены четверо сирийских военнослужащих.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - также сказал Кулить.

По его словам, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Рафаль", одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

F-16 Алеппо ВКС России Сирия
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