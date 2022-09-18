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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ВКС России уничтожили в провинции Идлиб в Сирии склады вооружений боевиков

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли в субботу групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

"В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири. Уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в зоне деэскалации "Идлиб", а также к подготовке диверсионно-террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирийской Арабской Республики", - подчеркивается в сообщении.

В нем также отмечается, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

Сирия Идлиб
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