Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов террористов в Идлибе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России тремя авиаударами уничтожили в сирийской провинции Идлиб склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ", - сказал контр-адмирал.

Авиаудары нанесены для предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.

"В провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кбана по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Джубб-Эз-Зарур погиб один сирийский военнослужащий", - сообщил контр-адмирал.

Он также заявил, что авиация возглавляемой США западной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

Он добавил, что подобными действиями западная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.