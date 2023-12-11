Осужденный племянник Назарбаева попросил об условно-досрочном освобождении

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Приговоренный к шести годам колонии племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора республики Асет Чиндалиев.

"Это право каждого осужденного подавать прошение. (...) это заявление рассматривается судом, - отметил он. - То, что он подал (прошение об УДО - ИФ), не говорит о том, что его сразу же выпустят".

"Суд может принять решение как выпустить по УДО, так и отказать. В судебной практике очень довольно распространено, когда отказывают", - сказал Чиндалиев.

Замгенпрокурора напомнил, что ограничение по УДО действуют только для тех, кто осужден за преступления в отношении несовершеннолетнего, а также за террористические и экстремистские преступления, которые повлекли жертвы среди людей.

Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.

В сентябре 2022 года суд №2 района Байконур в Астане приговорил Сатыбалдыулы к шести годам колонии общего режима по делу о хищениях, конфисковал его имущество и лишил права в течение 10 лет работать на госслужбе. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".